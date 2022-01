Sampdoria, Lanna risponde a Ihattaren: "Inesattezze che francamente poteva evitare"

Mohamed Ihattaren alla Sampdoria è diventato un vero e proprio caso. Dopo mesi di silenzio il giocatore ha scoperchiato il vaso di Pandora raccontando le sue verità. Nel pomeriggio, durante la conferenza stampa di presentazione, il neo presidente blucerchiato, Marco Lanna ha risposto: "Non sapevo della sua situazione. Ihattaren è arrivato, se n'è andato senza dire niente e davanti ad un ricorso al collegio sindacale c'è stato una sorta di accordo con gli avvocati del ragazzo. Lui ha rinunciato a tutti gli stipendi fino al 31 gennaio e la Sampdoria ha rinunciato al ricorso. Sulla parte societaria, le cose che ha detto sono totalmente inesatte".

Poi a Sky Sport il nuovo patron ha aggiunto: "Conoscendo chi lavora alla Samp sono sicuro del fatto che il giocatore non sia stato abbandonato. Questo discorso degli stipendi non pagati è inesatto, c'è stato un accordo in area sindacale tra le parti. Gli stipendi non sono stati pagati perché c'è stato un accordo, la Samp ha rinunciato alla causa: lui è andato via senza avvisare nessuno, ci sono state delle inesattezze che francamente si poteva evitare".