Sampdoria, Lanna: "Stankovic ci porterà fuori da questa situazione"

La Sampdoria, con estrema fatica, è riuscita a eliminare l'Ascoli dalla Coppa Italia, qualificandosi agli ottavi dove incontrerà la Fiorentina. Dopo la partita il presidente Marco Lanna ha parlato alla stampa facendo riferimento al tecnico Dejan Stankovic: "La situazione sportiva non è iniziata favorevolmente, ha portato all'esonero di Giampaolo e c'è stata una scelta fortemente condivisa da noi con Stankovic. Ne siamo convintissimi ci porterà fuori da questa posizione di classifica con l'aiuto di tutti. È doveroso ringraziare i tifosi che ci seguono numerosi e sostengono la squadra, cosa che più importa. Non ci dimettiamo. Il senso di responsabilità ha fatto sì che abbandonassimo questo pensiero. Se in futuro dovessero esserci cose che possano togliere la nostra autonomia o la possibilità di lavorare ne riparleremo ma oggi non ci sono queste condizioni".