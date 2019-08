Sampdoria - Lazio, Inzaghi contro Di Francesco è sinonimo di gol: il dato

La Lazio come fine e inizio di un'avventura. Di Francesco aprirà la sua personalissima Serie A contro l'ultimo avversario affrontato in campionato nella passata stagione. Il derby perso 3-0 il 2 marzo 2019, sommato all'eliminazione in Champions League per mano del Porto, è valso infatti il suo esonero dalla panchina della Roma. Di fronte avrà nuovamente Simone Inzaghi. I due allenatori si affronteranno per la settima volta in carriera, e il bilancio pende leggermente a favore del tecnico biancoceleste: 3 vittorie Inzaghi, 2 vittorie Di Francesco, 1 pareggio. I confronti tra i due sono avvenuti con il mister piacentino sempre sulla panchina della Lazio, mentre l'ex giallorosso lo affronterà alla guida della Sampdoria, il suo terzo club di Serie A dopo Sassuolo e Roma. Solo una partita (Lazio - Roma 0-0 dello scorso 15 aprile 2018) è terminata reti inviolate. Nei restanti incontri sono sempre stati segnati almeno 3 gol: Lazio - Sassuolo 2-1, Sassuolo - Lazio 1-2, Roma - Lazio 2-1, Roma - Lazio 3-1 e Lazio - Roma 3-0; per una media totale di 2,66 reti a partita. Inzaghi contro Di Francesco rappresenterà dunque la sfida nella sfida di questo Sampdoria - Lazio, le statistiche preannunciano che non ci si annoierà.

SAMPDORIA - LAZIO, LE PAROLE DI DI FRANCESCO

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE