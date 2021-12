Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni: occhio a Strakosha, chance Zaccagni

La Lazio non vince da tre giornate, troppe. Dopo le sconfitte contro Juventus e Napoli e il rocambolesco pareggio interno con l'Udinese, i biancocelesti devono reagire e far parlare il campo. L'occasione per dare una risposta in campionato arriva oggi contro la Sampdoria (ore 18). Sarri prepara la formazione per affrontare i blucerchiati. A Formello l'infermeria si è svuotata e il mister può contare praticamente su tutta la rosa a sua disposizione. E' rientrato anche Marusic dopo il Covid ma la sua presenza al Ferraris da titolare resta difficile vista la forma fisica da recuperare. In difesa torna Luiz Felipe dopo la squalifica e non ci sarà Patric, espulso contro l'Udinese. A centrocampo e in attacco Sarri deciderà nelle prossime ore. Basic e Zaccagni scaldano i motori e sperano in un'occasione dal primo minuto. Ballottaggio in porta con Strakosha che può scalzare Reina. Di seguito le probabili scelte dei due tecnici

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Murru; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo. A disp.: Falcone, Ravaglia, Chabot, Dragusin, Ferrari, Augello, Trimboli, Askildsen, Yepes, Quagliarella, Ciervo. All.: D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Felipe Anderson, Luis Alberto,Moro, Muriqi. All.: Sarri

ARBITRO: Fabbri

Guardalinee: Carbone-Di Vuolo

Quarto Uomo: Meraviglia

Var: Guida

Avar: Tegoni