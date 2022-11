Sampdoria, rivolta dei tifosi: "Basta infami che appoggiano quel bastardo di Ferrero"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un volantino firmato Gradinata Sud Sampdoria e analogo comunicato ufficiale è comparso poco fa sulla pagina ufficiale della tifoseria blucerchiata. Parole forti e dito puntato verso una società fatta di "infami" come si legge nel documento stesso. E poi ancora, termini pesantissimi nei confronti di Ferrero, descritto come un "bastardo, delinquente e serpe di Roma". Anche i giocatori non sono esclusi dalle colpe: "senza voglia, dignità, onore. Guardatevi allo specchio, se ci riuscite, e vergognatevi ragazzi".

L'invito della tifoseria è quello di scendere in strada sabato 26 novembre dalle ore 18.30 sotto la Gradinata Sud dello Stadio Ferraris. Un attacco fortissimo ad una società che non sembra più riuscire ad alzare la testa.