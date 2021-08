Sampdoria, Thorsby cambia numero di maglia: il motivo particolare

Morten Thorsby non vestirà più la maglia numero 18. Il centrocampista della Sampdoria, accostato a Lazio e Napoli in questa sessione di calciomercato, ha deciso di cambiare numero. A partire dalla prossima stagione, il norvegese indosserà la maglia numero 2 in favore dell'ambiente. Thorsby, da sempre attento a questo tema, farà riferimento all'obiettivo del Paris Agreement, che stabilisce una serie di paletti per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi.