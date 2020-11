San Lorenzo, il padre di Palacios: "Ho dovuto litigare con Totti perché..."

Matias Palacios, 18enne argentino, gioiellino del San Lorenzo è considerato uno dei giovani più promettenti nel panorama sudamericano. Come rivela il padre, è stato già cercato da diverse squadre in Italia: "Il Genoa aveva offerto 6 milioni di euro, ma il club non ha voluto cederlo. Eravamo d'accordo perché era molto giovane e abbiamo continuato a scommettere sulla società".

Eduardo, il padre del centrocampista, racconta anche un altro aneddoto riguardante Francesco Totti: "Ho finito con il litigare con lui. Volevano rappresentare il ragazzo e io ho detto che già aveva un rappresentante, gli dissi di no. Hanno iniziare a riempire la testa di Matias di cose, a metterlo contro di me. Gli dicevano che io non lo lasciavo andare in Italia con loro. Così mi sono arrabbiato e l'ho trattato un po' male".