Sanremo, Amadeus su Ibrahimovic: “Non farà il pendolare, resterà in Liguria”

Pochi giorni all'inizio del sessantunesimo Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Tanti come al solito i cantanti in gara e gli ospiti d'eccezione. Tra loro ci sarà anche l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic come annunciato da Amadeus qualche mese fa. Il presentatore italiano, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha precisato la situazione legata allo svedese che non farà il pendolare da Milano a Sanremo. Di seguito le sue parole: "Può succedere di tutto. Certo, ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, un Ibra che non conoscete. Noi siamo felici di accoglierlo, non vedo l’ora che scenda le scale indossando lo smoking con la sua bella fisicità. I fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare. Non farà il pendolare? No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi".