Sanremo, Ibra racconta l’interesse del Bologna: “Mihajlovic mi chiamava tutti i giorni”

Zlatan Ibrahimovic, ormai ospite fisso di questa edizione del Festival di Sanremo, ha scherzato in compagnia di Sinisa Mihajlovic raccontando il suo accostamento al Bologna nelle sue scorse sessioni di calciomercato: "Quando ho saputo della malattia di Sinisa non è stato facile. Dopo che ho appreso la notizia l’ho chiamato dopo qualche giorno e non trovavo le parole. Era più lui che dava coraggio a me. Gli ho detto che se potevo fare qualcosa per lui ero pronto a tutto e lui mi ha risposto che aveva bisogno di un attaccante che faceva gol. Allora gli ho detto che ne potevamo parlare. Nei giorni seguenti mi chiamava sempre per chiedermi se avevo preso una decisione".