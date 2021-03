Sanremo, incredibile Ibra: bloccato in autostrada arriva all’Ariston in moto...

Serata a dir poco rocambolesca per Zlatan Ibrahomovic ospite fisso di Sanremo. Il calciatore ieri non era presente al festival della canzone italiana, si trovava infatti a Milano per assistere al match tra Milan e Udinese. Lo svedese oggi è tornato in Liguria ma non senza colpi di scena. In autostrada infatti Ibra è rimasto bloccato nel traffico a causa di un incidente e dopo tre ore di coda ha deciso di fermare un motociclista per chiedergli un "passaggio" fino a Sanremo. Proprio così, il rossonero è arrivato sul palco dell'Ariston grazie allo speciale tifoso milanista che con il suo scooter l'ha portato fino a destinazione, il tutto documentato con un video del numero 10.

