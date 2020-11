Santacroce: "La Lazio ha colpi singoli fenomenali. Juventus? Avrà rosicato..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il difensore Fabiano Santacroce si è espresso anche sul pareggio arrivato ieri all'Olimpico tra Lazio e Juventus: "Il pari della Juve è arrivato all'ultimo secondo possibile, sicuramente avranno rosicato perché avevano giocato una buona gara. La Lazio ha colpi singoli davvero fenomenali, gli attaccanti hanno giocato bene ma subire un gol così all'ultimo penso abbia fatto malissimo. Sono due squadre che hanno bisogno di ritrovarsi: la Juve sta facendo qualche passo in più col nuovo tecnico, e sono curioso di vedere il gioco di Pirlo. Qualche mossa tattica già c'è, ma va capito anche che si è ritrovato da un giorno all'altro ad allenare una squadra vera e non di ragazzi. Poi in quest'annata i risultati sono tutti pazzi..."

