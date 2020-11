Lazio, la classifica non preoccupa: le posizioni a confronto dell'era Inzaghi dopo 7 giornate

Con la sosta per le Nazionali che stoppa la Serie A per una settimana (si riprenderà domenica 21 novembre, ndr), si può fare un primo bilancio di questo inizio di stagione. La Lazio ha giocato attualmente sette giornate, di cui 3 vinte, 2 pareggiate e 2 perse collezionando. Al momento i biancocelesti sono noni in classifica a 11 punti, ma ciò non deve far preoccupare i tifosi: anche lo scorso anno, allo stesso punto della stagione, la squadra di Inzaghi aveva gli stessi punti, poi sappiamo tutti come sia andata la stagione.

ERA INZAGHI - Come evidenziano le statistiche riportate da LazioPage, dopo 7 partite Inzaghi non è mai stato a punteggio pieno: nella sua prima stagione, 2016/17, era a 13 punti. Quella seguente è la migliore con 16 punti raggiunti, poi 12 punti nella stagione 2018/19. Al momento le ultime due annate (2019/20 e 2020/21) sono quelle andate peggio nell'era Inzaghi in termini di punti, ma per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti sono le migliori. Tempo al tempo, il mister sa ciò che fa.

Punti Lazio dopo 7 giornate nell’era Inzaghi



13 ▪️2016/17

16 ▪️2017/18

12 ▪️2018/19

11 ▪️2019/20

11 ▪️2020/21#LazioJuve — Lazio Page (@laziopage) November 8, 2020

