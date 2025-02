Santorini low cost da 615€ pp! Sulla spiaggia di Karterados! Prenota la tua prossima estate!

WEBTV LAZIO, INFORTUNIO HYSAJ: TERMINATE LE VISITE MEDICHE A VILLA MAFALDA - VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'INGHILTERRA: "TRE CLUB DI PREMIER SU DELE-BASHIRU" CALCIOMERCATO LAZIO - Fisayo Dele-Bashiru si è rivelata una delle scoperte più belle nella Lazio di Baroni. Arrivato come oggetto misterioso e nello scetticismo, l'ex Hatayspor ha dimostrato le sue qualità guadagnando la stima e la fiducia dei... CALCIOMERCATO LAZIO - Fisayo Dele-Bashiru si è rivelata una delle scoperte più belle nella Lazio di Baroni. Arrivato come oggetto misterioso e nello scetticismo, l'ex Hatayspor ha dimostrato le sue qualità guadagnando la stima e la fiducia dei...