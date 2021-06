Sarri-Lazio, D'Amico: "Grande colpo. Per Lotito sarà dura dettare legge"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore della Lazio, ha commentato così l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Sono contentissimo. Non sono mai stato un estimatore di Lotito ma stavolta ha fatto davvero un gran colpo. Che squadra mi aspetto? Dipende sempre dai rinforzi che arriveranno però credo che vedremo una bella squadra. Sarri-Lotito? Con Sarri per Lotito sarà dura dettar legge. Però hanno gli stessi obiettivi e quindi non credo ci saranno problemi. Rinforzi? Un paio in difesa, un vice Leiva e anche un altro centrocampista. Politano? Per Sarri sarebbe ideale e quindi perché no? Ha trascorsi da romanista ma guardare a queste cose sono stupidaggini".