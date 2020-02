Sarri: "Lazio - Inter? Non la guarderò, stasera c'è Empoli - Pisa..."

La Juventus batte il Brescia, ritrova la vittoria e mantiene la vetta della classifica per almeno un'altra settimana. Ora l'attenzione di tutti è rivolta al match serale tra Lazio e Inter che si daranno battaglia alle 20.45. L'attenzione di tutti, tranne quella di Maurizio Sarri. Almeno stando a quello che il tecnico bianconero ha detto in conferenza stampa, nei suoi piani di giornata non c'è spazio per lo scontro diretto dell'Olimpico. Perché? "Non la guarderò, stasera c'è un imperdibile Empoli - Pisa". Evidentemente Sarri non sente la pressione della classifica e ritiene più meritevole di interesse il derby di Serie B.

