Sarri: "Lazio - Venezia di lunedì? Ci hanno preso per il cu*o..."

Maurizio Sarri è soddisfatto della prestazione della Lazio. Il tecnico biancoceleste, però, non perde occasione per togliersi i sassolini dalle scarpe. Così ai microfoni di Sky quando gli dicono che finalmente la sua squadra gioca bene risponde con fermezza: "Sono soddisfatto però qualcuno non ci sta guardando da mesi, noi è da dicembre che giochiamo così. Abbiamo fatto dieci gol in quattro partite, la squadra si sta esprimendo bene e sta crescendo in maniera netta". Sulle frequenze di Lazio Style Channel, invece, il tecnico ha commentato la scelta di far giocare il match contro il Venezia di lunedì nonostante l'eliminazione in Europa League. Molte volte in stagione il mister ha chiesto le 24 ore aggiuntive di riposo, ma non è stato mai accontentato. Sarri ha risposto: "Partita di Lunedì con il Venezia? C’hanno preso per il culo. Però se parli con gli altri ti rendi conto del calendario pieno, è difficile far slittare le partite al lunedì, qualche occasione per me c’era, ma pazienza”. Un allenatore totale che fa divertire sul campo con le sue squadre e non delude mai davanti ai microfoni.

