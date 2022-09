Sarri riscopre il turnover: il cambiamento radicale del tecnico toscano

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le critiche più veementi che Sarri ha subito nel corso delle sue esperienze a Napoli e al primo anno in panchina con la Lazio c'è sicuramente quella di non fare affidamento sull'intera rosa. Discorso diverso alla guida di Juventus e Chelsea dove oggettivamente aveva molteplici possibilità per variare la formazione. Questo inizio di stagione però sta segnando un cambio di passo almeno per quanto concerne le rotazioni. Partendo sempre dal 4-3-3 che in pratica non ha mai cambiato da quando è alla guida della Lazio, il tecnico toscano nelle ultime apparizioni si è affidato praticamente a tutta la rosa. Basti vedere le differenze di formazione tra Feyenoord ed Hellas Verona. Nel primo frangente si è avvalso di Gila e Romagnoli in difesa e di Vecino, Cataldi e Luis Alberto a centrocampo. Nel secondo invece ha puntato su Casale e Patric al centro della retroguardia e sul trio di centrocampo composto da Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Basic. Ancora pochi avvicendamenti in attacco per via dell'infortunio di Pedro, mentre nel ruolo di terzino anche Hysaj ha dato il suo contributo.