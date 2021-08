Sassuolo, Carnevali: "Berardi e Boga hanno chiesto cessione, ma le offerte..."

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a La Gazzetta di Modena. Il dirigente neroverde ha svelato le richieste di cessione ricevute da Berardi e Boga: "A suo tempo siamo stati chiari con gli agenti di Domenico dando loro una scadenza. Offerte concrete a quella data non ne hanno portate, ora siamo a fine mercato e dobbiamo programmare. Così come Locatelli e Berardi, anche Boga ci aveva chiesto di provare altre esperienze. Abbiamo ascoltato lui e gli agenti, ma al 12 agosto non sono arrivate offerte concrete".