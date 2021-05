Sassuolo, Consigli sicuro: "Genoa, Juve, Parma e Lazio, ce la giochiamo con tutte"

Il Sassuolo di De Zerbi vuole l'Europa e a confermarlo ci sono le parole del suo portiere Consigli che sulle pagine de la Gazzetta dello Sport ha promesso battaglia in questo rush finale di campionato: "Se vogliamo andare in Europa penso che 9-10 punti dobbiamo farli. Per me possiamo giocarcela con tutti, stiamo bene. Abbiamo superato lo scoglio Atalanta, una partita che sentivamo molto, una prova superata senza snaturarci, e credo che questo ci debba dare ancora più sicurezza. Ora abbiamo il Genoa che si gioca la salvezza, poi Juve, Parma e Lazio: sarà dura con tutti ma ce la giochiamo".

