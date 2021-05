Sassuolo, contro la Lazio il debutto del nuovo 'Third Kit' 2021/22 - VD

La fine del campionato viene sfruttata quasi sempre dalle società per la programmazione del nuovo anno. A ridosso delle ultime giornate si inizia a rinnovare i contratti, a capire il budget per il calciomercato e a presentare le maglie che verranno indossate nell'annata successiva. Alcune squadre hanno già presentato i nuovi kit, oggi lo ha fatto il Sassuolo. Il club neroverde ha ufficializzato il 'Third Kit' per la stagione 2021/22 che farà il suo esordio domenica sera al Mapei Stadium contro la Lazio.

LA NOTA DEL CLUB - La società emiliana ha confermato il debutto del kit nella nota di presentazione: "PUMA e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Third Kit per la stagione 21/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili e che debutterà per la prima volta in campo in occasione dell’ultima sfida di campionato contro la Lazio al Mapei Stadium. Il nuovo kit è un omaggio alla brillante stagione calcistica 20/21 e al progetto Sassuolo in continua crescita".