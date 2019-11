Sassuolo, De Zerbi: "La sconfitta contro la Lazio dura da digerire"

La Lazio prepara la partita contro l'Udinese, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato. L'ultima, arrivata in extremis in casa del Sassuolo, non è stata digerita dal tecnico neroverde Roberto De Zerbi, che in conferenza stampa è tornato sul tema: "Abbiamo giocato un'altra partita positiva contro la Lazio. Dispiace perché avremmo meritato qualcosa in più, potevamo essere più smaliziati in qualche episodio, è dura da digerire. Se uno si comporta bene e se si impegna sempre poi i due punti che hai perso a Parma e con la Lazio, poi li vai a riprendere da un'altra parte. A patto che ti fai trovare pronto".

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON MASSIMO DE LUCA

LAZIO, LA METAMORFOSI DEL TUCU CORREA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE