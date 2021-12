Sassuolo, Dionisi verso la Lazio: “Siamo in crescita da un po’”

Dopo il pareggio interno con il Napoli, il Sassuolo fa ancora 2-2 in rimonta stavolta contro lo Spezia. Al termine della partita, Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha commentato così il match del Picco in conferenza stampa anche in vista del prossimo impegno della sua squadra domenica prossima contro la Lazio: "E' stata una settimana impegnativa. Con oggi siamo stati rimandati a settembre, potevamo fare meglio nel primo tempo, siamo caduti in errori scolastici nel primo tempo e questo errore non lo dobbiamo fare. Siamo in crescita già da un po'. I ragazzi hanno dimostrato di non voler perdere e questo è un valore. Siamo una squadra giovane con tanti esordienti e dopo una settimana con tanti elogi, venire qui non era facile, non voglio creare un alibi ai giocatori. Devo prendere anche il positivo di oggi e siamo rimasti in gara fino alla fine".