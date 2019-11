Sassuolo, doppia seduta in vista della Lazio. Problemi per Defrel…

Il Sassuolo affronterà la Lazio nel prossimo impegno di campionato, oggi i neroverdi - come si legge sul portale ufficiale della società emiliana - hanno svolto una doppia seduta d’allenamento. Tanto lavoro: dai giochi di posizione fino ad arrivare alle esercitazioni tecnico tattiche. Lavoro differenziato per Domenco Berardi, Vlad Chiriches e Gianluca Pegolo, ancora assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Mert Müldür, Pedro Obiang e Junior Traore. Ma la notizia più rilevante sono i problemi relativi a Gregoire Defrel. Il calciatore è stato sottoposto oggi a degli accertamenti, questi ultimi hanno evidenziato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Dunque l’ex Roma è in dubbio per la sfida contro la Lazio. Il Sassuolo tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di domani.

