Sassuolo - Lazio, Inzaghi e il mal di trasferta: l'ultima volta c'era Pioli...

Sassuolo-Lazio per i biancocelesti non conta solo per chiudere a testa alta il campionato, ma anche per interrompere la striscia negativa di sconfitte in trasferta: è dall'11 aprile contro il Verona (0-1) che la Lazio non vince lontano dall'Olimpico. In quel caso bastò la rete di Milinkovic per firmare il successo esterno, ma poi solo ko con Napoli, Fiorentina e Roma. L’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato 4 sconfitte fuori casa di fila in Serie A è stato nel novembre 2015, sotto la guida di Stefano Pioli.

