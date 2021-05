Lazio, la difesa senza Acerbi e Luiz Felipe: le possibili soluzioni di Inzaghi

La Lazio prepara l'ultima sfida del suo campionato in trasferta contro il Sassuolo, una delle sorprese di questa Serie A. I neroverdi di De Zerbi sono ancora in corsa per un posto in Conference League con la Roma e, domenica, sono obbligati a fare bottino pieno. Inzaghi studia il piano per arginare l'attacco emiliano che ritroverà Caputo dal primo minuto. Con Luiz Felipe squalificato e Acerbi ancora in forte dubbio, il mister biancoceleste deve trovare una soluzione per la sua retroguardia. Ieri anche Patric e Musacchio hanno saltato l'allenamento di Formello, probabilmente a causa di qualche fastidio fisico. La linea a 3 provata dal tecnico vede Parolo al centro della difesa e ai suoi lati l'inamovibile Marusic e Radu.