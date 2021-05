Sassuolo - Lazio, la carica del club passa dai social: "È il giorno della partita" - FOTO

"È il giorno della partita". Così recita il consueto post condiviso dalla Lazio sul proprio profilo Instagram a qualche ora dal fischio d'inizio del match col Sassuolo. Alle 20.45 al Mapei Stadium è infatti in programma l'ultima gara della stagione contro la squadra guidata da De Zerbi. E se i biancocelesti non hanno nulla più da chiedere al campionato, i neroverdi vogliono agguantare il settimo posto per qualificarsi in Conference League. Tuttavia, la Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby e del pareggio col Torino, vuole chiudere al meglio la stagione che l'ha vista ottenere in anticipo il pass per la prossima Europa League.

