Sassuolo, Magnanelli: “Gara complicata, Lazio squadra di altissimo livello”

Dopo le parole di Luis Alberto a qualche minuto dal fischio d'inizio di Sassuolo-Lazio, anche il neroverde Francesco Magnanelli ha detto la sua sulla sfida ai microfoni di Lazio Style Radio: "Scomparsa di Adriana Spazzoli? Non è un bel periodo, purtroppo perdiamo due personaggi importanti nel giro di poco tempo. Hanno creato un mondo incredibile e tutto quello che di bello c’è qui a Sassuolo. Abbiamo il dovere di portarlo avanti. Ovviamente sarebbe molto più bello ricordarli con un risultato positivo, cercheremo di fare di tutto per dedicarglielo. Lazio? Abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo e dovevamo far di più. Veniamo da un buon periodo, oggi una partita molto complicata, affrontiamo una squadra di alto livello, ha fisicità e qualità da prime posizioni in classifica. Ha tanto, noi proveremo a metterli in difficoltà, cercando di portare a casa qualcosa di importante".

Il centrocampista neroverde ha poi ribadito il concetto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi affrontiamo una squadra molto forte, per determinate caratteristiche la metto al primo posto per qualità nelle ripartenze e nella transizione. Proveremo a metterla in difficoltà con le nostre idee approcciando la gara nel migliore dei modi per mettergli il bastone tra le ruote". ​​​​​​

