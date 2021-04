Scarnecchia: “Champions? Lazio e Napoli ci sono. Basta uno scontro diretto...”

Roberto Scarnecchia, ex calciatore di Napoli, Roma e Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per discutere della giornata di campionato appena conclusa. L'ex centrocampista ha espresso anche un giudizio sulla corsa per un posto in Champions League: "La Roma è complicato che abbia una chance per andare in Champions, almeno che non ci passi dall'EL. Lazio e Napoli hanno più possibilità. Basta uno scontro diretto per recuperare terreno e approfittarne. Per me la sfida è tra Atalanta, Napoli, Lazio, Milan e Juventus. Gattuso è riuscito a far valere i suoi concetti al Napoli. E' un allenatore molto preparato, ma che allena di pancia, totalmente. Ora la sua personalità è emersa e la squadra lo segue".