Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Immobile avvicina Lewandowski

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Ciro Immobile segna ancora e Robert Lewandowski non è più così lontano. L'attaccante della Lazio firma la rete del successo contro il Cagliari e sale a quota 31 gol in campionato. Il bomber di Torre Annunziata sfrutta anche la giornata no di Cristiano Ronaldo e si prende la seconda posizione solitaria della Scarpa d'Oro. L'azzurro adesso è a soli tre gol dalla punta del Bayern Monaco e contro Verona, Brescia e Napoli proverà a raggiungerlo e superarlo. Una sfida senza esclusione di colpi quella per il titolo e che vedrà i tre darsi battaglia fino all'ultimo. Il centravanti di Varsavia ha finito la stagione e "tiferà contro" i due rivali che proveranno a prendersi la vetta negli ultimi 270'.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica vede Lewandowski in vetta a quota 68. Immobile è secondo a quota 62 con Cristiano Ronaldo terzo a 60, a quattro reti dal polacco. Quarto è Werner, mentre Messi ha agguantato Haaland al quinto posto. L'argentino, campione uscente delle ultime due edizioni, chiuderà la stagione addirittura fuori dal podio. Bundesliga, Liga e Ligue 1 sono finite, mentre si gioca ancora in Premier e Serie A dove Immobile e CR7 si daranno ancora battaglia nei quattro turni rimasti. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 68 punti (34 gol X 2 )

2- Immobile (Lazio) - 62 punti (31 gol X 2 )

3- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 60 punti (30 gol X 2 )

4- Werner (Lipsia) - 56 punti (28 gol X 2 )

5- Messi (Barcellona) - 50 punti (25 gol X 2 )

5- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 50 punti ( 13 gol X 2, 16 x 1.5 con il Salisburgo)

7- Vardy (Leicester) - 46 punti (23 gol X 2 )

8- Weissman - (Wolfsberger) - 45 punti (30 gol X 1,5 )

9- Nsame (Young Boys) - 43,5 punti (28 gol X 1,5)

10- Lukaku (Inter) - 42 punti (21 gol X 2 )

10- Benzema (Real Madrid) - 42 punti (21 gol X 2)

10- Ings (Southampton) - 42 punti (21 gol X 2 )

13- Aubameyang (Arsenal) - 40 punti (20 gol X 2 )



