Sconcerti: “Ci sarà un campionato stravolto, mi aspetto i play-off”

Un nuovo campionato è alle porte, le squadre di Serie A hanno cominciato a prepararsi per la nuova stagione. Ai microfoni di calciomercato.com ne ha parlato Sconcerti: "In questo agosto di ritorni dalle vacanze, i contagi sono aumentati. Prima ai giocatori si facevano tamponi ogni tre giorni, e di fatto in Champions League e in Europa League ha funzionato. Ma che ci sarà un campionato completamente stravolto, questo è sicuro. Aspettiamoci i gironi e poi i play off, temo che ci sarà l’urgenza di stringere la stagione"

MERCATO - "Girano pochi soldi, non c’è più un mercato, ce ne sono tre-quattro di mercati durante l’anno. Gli scambi veri - quelli importanti - puoi farli tra dieci società in Europa, intendo scambi con giocatori di pari livello. Per il resto tutte le altre società di A si scambieranno giocatori di basso livello, gente che costa poco e ha un livello qualitativo medio-basso. Ma sul mercato lasciami aggiungere una cosa".