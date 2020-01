Sconcerti: "E' molto più vicina la Lazio alla Juve che l'Inter"

Mario Sconcerti, durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, ha espresso un po' di scetticismo sulla qualità dell'Inter di Conte, facendo riferimento alla Lazio che considera alla pari dei nerazzurri: "E' molto più vicina la Lazio alla Juve che l'Inter. Il vero problema per i nerazzurri non è la Juve ma la Lazio che le sta alla pari, con una partita in meno. Conte continua a dire che la squadra non può dare che questo. Ci spieghi perché è alla pari della Lazio, è questo il limite, non è essere secondi dietro alla Juve. Dice che è colpa della squadra, che è questa, e quindi indirettamente della società. Ma può andar bene se il tuo avversario è la Juve, ma in questo momento è la Lazio".

