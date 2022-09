Scozia, tifosi del Celtic contro la Corona Inglese: il vergognoso gesto sugli spalti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

In Scozia la rivalità tra Rangers e Celtic Glasgow non si ferma al puro lato calcistico. Le due tifoserie infatti hanno idee opposte anche per quanto riguarda la Corona Inglese, con i supporters biancoverdi finiti già sotto inchiesta dalla Uefa per lo striscione esposto in occasione della sfida di Champions contro lo Shakhtar "Fuck the Crown". Oggi gli stessi tifosi, poco prima del match contro il St. Mirren, si sono resi protagonisti di un altro bruttissimo gesto nei confronti della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Il minuto di silenzio per la sovrana è stato accompagnato da un sonoro applauso e dal coro "Se odi la famiglia reale, batti le mani". Come è finita la partita? Il Celtic ha perso per la prima volta dopo ben 364 giorni in campionato, una casualità? Chissà.