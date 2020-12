Scritte antisemite, arriva la condanna dei bambini attraverso i social - VD

Quando gli adulti non riescono a sistemare le cose, entrano in scena i bambini che con la loro semplicità riescono evidenziare il problema e trovare la soluzione. Nella mattinata di ieri, sono apparse delle scritte antisemite nei confronti dei tifosi laziali davanti una scuola elementare. Le scritte sono ancora presenti e, o per negligenza o per inconsapevolezza, è stato sottovalutato il problema. A puntare nuovamente i riflettori sulle scritte ci hanno pensato dei bambini ripresi davanti la scritta impegnati a chiedersi il perché di questo gesto. Il video è poi stato diffuso sui social.