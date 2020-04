Scudetto 1915, Mignogna: "Il Mattino parla chiaro, la Lazio fu campione Centro-Meridionale"

L'Avvocato biancoceleste Gian Luca Mignogna non si arrende e continua la sua battaglia sulla questione relativa all'assegnazione dello Scudetto del 1915. Dopo aver reso pubbliche le inconfutabili prove secondo cui il Genoa non fu proclamato campione d'Italia, Mignogna ha depositato ulteriori documenti a sostegno di questa tesi. Il primo è riportato nella pagina 36 dell’Annuario Ufficiale della Figc 1926-1927; ma c'è anche un articolo de Il Mattino risalente al 24-25 Maggio 1915: prove ufficiali e inequivocabili. Di seguito il comunicato ufficiale:

Il sottoscritto Avv. Gian Luca Mignogna, quale promotore del procedimento di riesame del Campionato 1914/15, comunica di aver provveduto ad integrare la documentazione probatoria già agli atti della Figc, a tal uopo avendo formalizzato il deposito dei seguenti ulteriori documenti a sostegno dell’assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915 a Lazio e Genoa:

1 - pagina 36 dell’Annuario Ufficiale della Figc 1926-1927 (edito nel 1928), in cui risulta inequivocabilmente esplicato e pertanto fornito di prova ufficiale l’assunto che il Genoa, con delibera post-bellica, fu reso esclusivamente Campione Settentrionale 1914/15 e non anche Campione Nazionale della medesima stagione: tale fonte federale, infatti, come già chiarito alcuni giorni fa riporta testualmente che “Il girone finale fu disputato dal Torino, dall’Internazionale, dal Milan e dal Genoa, ma, con lo scoppiare della guerra con l’Austria, fu sospeso alle ultime gare. Venne, dopo la guerra, attribuito al Genoa Club”;

1 - pagina 63 del suddetto Annuario Ufficiale della Figc, laddove l’Albo d’oro” qualifica il Campionato 1914/15 “sospeso”, così chiarendo, ove mai ce ne fosse stato bisogno, che quanto precedentemente specificato a pagina 36 non poteva che riferirsi alla fase finale del Campionato Settentrionale;

1 - Il Mattino del 24-25 Maggio 1915, dove chiaramente è dato evincersi che la presunta ripetizione del match Internazionale Napoli-Naples fu esclusivamente una sfida a carattere locale, atteso che la Figc aveva già disposto la sospensione bellica di ogni match di prima categoria, l’Internazionale Napoli disputò la gara con soli nove calciatori, la stessa non fu diretta da un arbitro federale ma da “Attilio Bruschini del Naples Foot Ball Club” ed il quotidiano partenopeo fa alcun riferimento alla previa ed eventuale finale per il titolo centro-meridionale;

1 - L’Italia Sportiva del 18 giugno 1920, che conferma nero su bianco che la Lazio 1914/15 fu Campione Centro-Meridionale 1914/15, poiché ipso iure il titolo meridionale rimase vacante e nessuna squadra partenopea si abilitò a sfidare la società capitolina per il primato peninsulare di tale stagione calcistica.

Preme sottolineare, infine, che il sottoscritto ha confermato per iscritto alla Figc che attualmente sono all’esame dello stesso ulteriori documenti, che a breve potrebbero spiegare come e perché l’assegnazione del titolo settentrionale al Genoa, medio tempore, fu strumentalizzata e/o quantomeno equivocata al punto da tramandare erroneamente e per oltre un secolo che i rossoblu furono gli unici vincitori dello Scudetto 1915.

Roma, 15 Aprile 2020

Avv. Gian Luca Mignogna