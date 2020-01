Scudetto 1915, Mignogna: "Non manca molto, il procedimento volge al termine"

Sembrerebbe ormai mancare poco per l'assegnazione dello Scudetto del 1915. L'avvocato Gian Luca Mignogna, presente all'inaugurazione del Villaggio biancoceleste, ha fatto un punto della situazione ai cronisti presenti: “Sarebbe stato bello se la FIGC avesse accelerato un po’ i tempi, magari per festeggiare i 120 anni con il primo scudetto della Capitale sul petto. Purtroppo le cose vanno più lentamente, ma il procedimento ormai volge al termine. Il Consiglio Federale si appresta ad esaminare gli ultimi documenti. Non si possono fare previsioni precise ma non manca molto. La commissione ha acquisito per intero la nostra documentazione, giudicandola esaustiva e corposa. Per molto tempo queste verità sono state nascoste, noi abbiamo scavato e trovato argomenti a sostegno della rivendicazione di quello scudetto. Sono contento del fatto che la tifoseria tutta si fa sentire, la giusta sana pressione può tornare utile. Questo sarà lo scudetto di quei ragazzi che partivano per i campi di guerra lasciando quelli di calcio. Bisogna continuare a firmare la petizione ancora aperta, se riuscissimo ad arrivare a un numero ancora maggiore ci sarebbe un forte peso popolare a favore. E occhio a diversi media nazionali, che non mi sembrano essere a favore della rivendicazione”.

