Scudetto, De Marchi: "Juventus favorita, ma le partite ravvicinate sono un'incognita"

L'ex difensore, oggi procuratore, Marco De Marchi ai microfoni di TMW Radio ha individuato nella Juventus la favorita per la vittoria dello Scudetto: "Penso che la favorita sia sempre la Juventus, sia in Coppa Italia che in campionato. Ha tante frecce nel proprio arco, ma la stagione appena ricominciata pone un'enorme incognita, perché le partite ravvicinate possono far pendere fortemente la bilancia. Il Napoli comunque in coppa darà fastidio, può succedere di tutto".