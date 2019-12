Scudetto, Ielpo: "Lazio in corsa? Speriamo. La Juve si tolga dalle scatole"

L'ex portiere di Lazio e Milan Mario Ielpo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per parlare della corsa Scudetto. Le sue parole chiamano in causa anche la Lazio: "Biancocelesti in corsa per lo scudetto? Speriamo, si spera che la Juventus si tolga un po' dalle scatole. Spero ci sia un cambio in vetta con l'Inter o con la Lazio stessa. Record di presenze in Serie A di Buffon? È un po' cercato, un po' forzato, però è sempre il miglior portiere del calcio italiano".

