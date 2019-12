Scudetto, Lippi: "La Lazio può inserirsi nella lotta con Inter e Juventus"

La Lazio è la squadra del momento, soprattutto dopo la vittoria contro la Juventus. In un'intervista a Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento 'Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali' Marcello Lippi ha parlato della lotta Scudetto: "Inter più concreta o Juventus più bella? È presto, bisogna aspettare maggio. Conte sta facendo bene ma non credo ci fossero dubbi. E non credo siano le uniche squadra a giocarsi lo Scudetto. Alludo alla Lazio? Sì, secondo me può inserirsi. È una squadra che gioca un calcio bello e concreto, moderno, con ottimi giocatori specie a centrocampo. Mi piace molto".

