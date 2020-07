Scudetto, Mauro: "La Lazio va elogiata a prescindere dai risultati"

A TMW Radio Massimo Mauro ha detto la sua sulla Lazio, analizzando l'intera stagione biancoceleste: "La Lazio ha fatto un campionato strepitoso. Oltre a vincere ha giocato anche bene, ha messo in mostra tutta la rosa, e non era così scontato, c'erano alcuni giocatori che non venivano ritenuti importantissimi e nelle 5-6 partite che un panchinaro fa sono stati determinanti. Questa è stata la grande forza di Inzaghi. A prescindere dai risultati la Lazio va elogiata come la vincitrice morale dello scudetto".

