“Sei donna, non puoi stare qui”. Aurora dei The Jackal allontanata dalla Partita del Cuore: i dettagli

Ciò che è successo durante la cena prima Partita del Cuore è davvero scioccante. Alla vigilia del match di beneficenza, in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino, è andata in scena la consueta cena pre partita della Nazionale cantanti. Aurora Leone, membro del gruppo comico dei The Jackal e convocata insieme a Ciro Priello nella squadra, è stata allontanata dal direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti, Gianluca Pecchini, mentre era seduta al tavolo con gli altri giocatori. Queste le terribili parole pronunciate dall'uomo: "Ti devi alzare perché le donne non possono stare al tavolo delle squadre. Non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta. tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c'entra. Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua". La giovane ragazza, visibilmente provata, ha raccontato l'accaduto nel dettaglio nelle sue storie Instagram. Lei e Ciro sono stati allontanati dall'hotel in cui si svolgeva la cena e, per loro scelta, non prenderanno parte alla partita del cuore. È stata scritta l'ennesima brutta pagina dell'umanità che deve far riflettere. Sui social gli occhi lucidi di una ragazza che si è vista crollare il mondo addosso nel giro di pochi secondi.