Serbia, i fratelli Milinkovic inseparabili e sui social si celebra il cleen sheet di Vanja

Due fratelli, una sola Nazionale. Sergej e Vanja Milinkovic-Savic stanno vivendo dei momenti magici con la maglia della Serbia, resi tali anche dal fatto che insieme stanno condividendo l’esperienza più emozionante per un calciatore. Il biancoceleste e il portiere del Torino sono scesi in campo nella gara contro l'Ungheria vinta dalla Serbia grazie a un'autorete di Nagy. Porta quindi inviolata per la compagine di Dragan Stojković e cleen sheet per Vanja celebrata anche sui social con una foto che ritrae i due Milinkovic insieme.