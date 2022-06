Serbia in vantaggio, ma la Slovenia recupera: Milinkovic subentra a Grujic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non va oltre il pareggio la Serbia di Milinkovic, impegnata contro la Slovenia nella gara valida per il quarto turno di Nations League. La sfida si sblocca dopo otto minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro: è Zivkovic a portare in vantaggio la nazionale ospite, che poi raddoppia con Mitrovic al 35'. Quando il match appare praticamente in cassaforte, la Slovenia accorcia le distanze con Cerin a tre minuti dall'inizio del secondo tempo, per poi portarsi sul 2-2 al 53' con Sesko. La Serbia tenta di rimettersi davanti agli avversari, concedendo spazio ai giocatori partiti della panchina, ma al 90' il risultato è il medesimo.venticinque minuti in campo per il biancoceleste Milinkovic, che subentra a Grujic. Con il punto collezionato questa sera, la Serbia raggiunge quota 7 punti, a -3 dalla Norvegia, attualmente capolista del proprio girone. Gli avversari rimangono ultimi a 2 punti.