Serbia, Milinkovic: “La gara è arrivata in un momento particolare, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serbia di Sergej Milinkovic Savic è uscita sconfitta dalla sfida contro la Norvegia, in Nations League. Il centrocampista biancoceleste non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto, complice anche la stanchezza accumulata nel corso della stagione. Nel post gara, il serbo ha commentato la partita soffermandosi anche su questo aspetto. Queste le sue parole, riportate da Mondo.rs: “Peccato. Penso che meritassimo almeno di prendere un punto, abbiamo avuto tante occasioni. Dobbiamo lavorare sulla realizzazione in allenamento e spero che venga eseguita anche nelle partite. Abbiamo una nuova gara tra tre giorni, è importante recuperare e prepararsi per le prossime sfide". Ha poi aggiunto: “La partita è arrivata in un momento particolare dopo la stagione, ma quando la nazionale chiama devi mettere da parte l'ultimo atomo di forza e dare il massimo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Superlega - Uefa, al via del udienze della Corte di Giustizia: la situazione

Nazionale, l'analisi di Cristante: "Lavoriamo al 100%, dobbiamo solo ritrovare la chimica"