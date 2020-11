Serbia, Milinkovic si allena in Nazionale: lo scatto con Sasa Lukic - FOTO

Nemici in campionato e amici in Nazionale. Milinkovic e Lukic si sono ritrovati con la maglia della Serbia dopo essersi affrontati la settimana scorsa in Torino - Lazio 3-4. I due calciatori sono tornati in patria per rappresentare il proprio paese. La Serbia in queste settimane, affronterà la Scozia, per la qualificazione agli Europei, e in Nations League se la vedrà con Ungheria e Russia.

