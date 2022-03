Serbia, siparietto tra i fratelli Milinkovic: Vanja sfida Sergej - VIDEO

Vanja e Sergej Milinkovic Savic sono avversari in Serie A ma si ritrovano alleati, come nella vita, quando vestono la maglia della nazionale. Entrambi hanno fatto rientro in Serbia per aggregarsi alla selezione in vista delle due amichevoli con Ungheria e Danimarca. Ieri hanno disputato la prima che si è conclusa positivamente per "loro" avendo battuto gli ungheresi 1 a 0. Preziosa la prestazione tra i pali del portiere del Torino che a tratti si è improvvisato, con i piedi, un vero e proprio difensore riscuotendo così anche i complimenti del ct. Al termine del match, Vanja ha rilasciato alcune dichiarazioni e soffermandosi su un episodio ha rivelato: “Alla fine, era il calcio di punizione che volevo tirare, ma so che non è realistico quindi l’ho lasciato a mio fratello ". Parole che non sono sfuggite all’orecchio del Sergente, intenditore di punizioni, che scherzosamente ha risposto così: “Stai lì in porta. Zitto e difendi”. Non si è fatta attendere molto la replica del fratello minore che gli ha lanciato una sfida: “Lascia che lo mostri a Pazova la prossima volta".

