Sergio Cruz: "La Lazio mi ha portato in Italia, ora sono in Kings League"

Il mondiale della Kings League sta per iniziare, con l'Italia pronta all'esordio contro il Giappone. Tra i giocatori che saranno impegnati in campo, ma che durante la stagione sarà uno dei presidenti, ci sarà anche Sergio Cruz, ex calciatore portato in Italia dalla Lazio che ha vestito tante altre maglie tra Serie C e D. In vista dell'esordio della Nazionale ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW partendo proprio dalla sua storia: "Ho esordito in Serie B di Rio con la squadra dove ha esordito anche Ronaldo il Fenomeno. La Lazio mi ha visto e mi ha portato in Italia quando avevo 17/18 anni. Poi mi ha mandato in prestito, anche al Chievo Verona e negli ultimi anni ho trovato un nuovo lavoro con i video che facevo dopo gli allenamenti. Kings League? Non mi aspettavo di poter fare il presidente ma quando è arrivata la proposta sono stato veramente contento. Adesso in Italia è il progetto più grande a livello social e rappresentare la Nazionale azzurra è davvero un sogno".