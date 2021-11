Serie A, apre l’Atalanta e chiude la Lazio: il programma del turno infrasettimanale

Non c'è un attimo di respiro in Serie A. Archiviato il weekend, è già tempo di nuove partite con il turno infrasettimanale che verrà spalmato in tre giorni. La quindicesima giornata di campionato inizia oggi con ben quattro anticipi: in campo Atalanta, Fiorentina, Juventus e Verona. Altri quattro match in programma mercoledì, due alle 18:30 e due alle 20:45. Saranno tutte sfide delicate che valgono le zone nobili della classifica per Roma, Inter, Milan e Napoli. Si chiude il turno con i due posticipi del giovedì. Alle 18:30 Torino-Empoli mentre alle 20:45, allo Stadio Olimpico, va in scena Lazio-Udinese.

MARTEDÌ 30/11

Ore 18:30

Atalanta - Venezia

Fiorentina - Sampdoria

Ore 20:45

Salernitana - Juventus

Verona - Cagliari

MERCOLEDÌ 1/12

Ore 18:30

Bologna - Roma

Inter - Spezia

Ore 20:45

Sassuolo - Napoli

Genoa - Milan

GIOVEDÌ 2/12

Ore 18:30

Torino - Empoli

Ore 20:45

Lazio - Udinese