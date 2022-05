Serie A, asta benefica per Save the Children: c'è anche la maglia di un biancoceleste - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ogni anno in occasione della finale di Coppa Italia la Lega di Serie A ha lanciato un evento benefico in collaborazione con la piattaforma eBay mettendo all'asta maglie, scarpini e non solo dei campioni del nostro campionato.

Tra queste c'è anche quella di Milinkovic-Savic autografata dal serbo e da altri calciatori biancocelesti. L'incasso verrà interamente devoluto per i progetti si Save the Children in aiuto dei bambini vittime del conflitto in Ucraina.



