Serie A, Bergonzi: "Fallo di mano? Le nuove regole porteranno polemiche"

Un ex arbitro che, ormai da diversi anni, si è riproposto come opinionista sportivo sempre a tema arbitrale. Mauro Bergonzi interviene spesso negli studi televisivi e non per parlare della sua materia: il regolamento del gioco del calcio. Dalla prossima stagione molte regole verranno stravolte o modificate, tra cui una delle più discusse da sempre, ovvero quella sul fallo di mano. Ecco cosa pensa dei cambiamenti l'ex direttore di gara, intervenuto a Radio Sportiva: "Le nuove regole sono dei palliativi, perché non influiranno né sulle problematiche del gioco né lo cambieranno sensibilmente. Quello che creerà moltissime polemiche sarà il fallo di mano, perché non si parla più di volontarietà o involontarietà, ma di congruità del movimento. Si andrà incontro a discussioni infinite, perché non c'è un modo per trovare uniformità" - poi un giudizio sulla classe arbitrale - "Rizzoli è un po' preoccupato da alcune lacune dei suoi giovani arbitri. Sa che, perdendo due profili esperti come Banti e Mazzoleni, sarà un campionato molto duro. Il Var può risolvere diversi problemi, ma non può fare miracoli: se un arbitro non è capace, il Var non lo salverà".

