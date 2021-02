Serie A, Caputo risponde a Soriano: Sassuolo e Bologna non vanno oltre il pari

Nel posticipo del sabato di Serie A, Sassuolo e Bologna si dividono la posta in palio al Mapei Stadium. Un tempo per uno per le due squadre con De Zerbi e Mihailovic che guadagnano un punto a testa. Gli ospiti la sbloccano nella prima frazione con Soriano che batte Consigli con un diagonale mancino. Il Bologna rimane in dieci, dopo l'espulsione di Hickey, ed è costretto ad abbassare il suo baricentro. Nella ripresa, esce il Sassuolo che, prima trova il gol del pareggio con Caputo e poi assalta l'area di rigore rossoblu alla ricerca del sorpasso. Alla fine il match termina 1-1, un risultato che accontenta molto di più Palacio e compagni che, la settimana prossima, affronteranno la Lazio al Dall'Ara.